Внутренние переселенцы в любом региональном управлении социальной защиты смогут быстро изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства, выяснить и устранить причину задержки пособия на проживание.

С 1 октября Минсоцполитики внедряет во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), благодаря которой внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получать социальные услуги по месту пребывания.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Это позволяет централизовать назначение, начисление и выплаты для ВПЛ, что значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов переселенцев", - отметили в министерстве.

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По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, органы социальной защиты будут оказывать услуги независимо от того, какой адрес указан у человека в документах.

"Например, когда человек переехал из города Харьков, получил справку ВПЛ во Львове, а затем переместился в Тернополь, то все вопросы он сможет решить в фактическом месте пребывания. В условиях полномасштабной войны мы должны максимально обезопасить наших людей и упростить для них предоставление услуг", – сказала Верещук.

Так, внутренние переселенцы в любом региональном управлении социальной защиты смогут быстро изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства, исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ, а также выяснить и устранить причину задержки пособия на проживание.

Отмечается, что единая информационная система социальной сферы завершает этап тестирования в Житомирской, Ривненской и Винницкой областях. Кроме того, сейчас идет подключение сотрудников управления соцзащиты из других областей для ее внедрения по всей стране.

Переселенцы:

Кабинет министров расширил перечень лиц, которые смогут получить компенсацию за приют переселенцев, а также ввел информационно-аналитическую систему, которая значительно ускорит финансирование и обработку заявлений на получение компенсации.

С 7 августа внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые потеряли паспорт, получили возможность становиться на учет и оформлять выплаты на проживание.

3 сентября 2022 года заместитель министра по реинтеграции временно оккупированных территорий, уполномоченный по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Павел Козырев заявил о том, что в Украине вдвое вырастет компенсация за приют переселенцев на время отопительного сезона.

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