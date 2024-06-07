Он также рассказал какой выбор будут иметь оставшиеся 10% полицейских и спасателей.

Принято решение о бронировании 90% личного состава Нацполиции и ГСЧС, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что согласно постановлению Кабмина, количество военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции, которые подлежат бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения министра внутренних дел.

"Соответственно принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции", - написал он в Telegram. Видео дня

Министр добавил, что 10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизоваться в ряды ВСУ, Национальной гвардии или Государственной пограничной службы. 10% полицейских, подлежащих мобилизации, могут присоединиться к бригаде "Ярость" или к дополнительно созданным трем боевым бригадам Нацполиции.

"Относительно спасателей, наша позиция заключается в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры) были полным составом забронированы. Поэтому, это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", - добавил Клименко.

Мобилизация в Украине

Обновленный закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, уменьшит количество госслужащих, подлежащих бронированию. По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, госслужащие, без которых государственная, судебная власть не сможет функционировать, будут забронированы. Но если говорить о категории Б и В - теперь будут бронироваться на 50%, а значит большое количество людей будет подлежать мобилизации на общих основаниях, если эти люди являются военнообязанными. Он также добавил, что все военнообязанные, которые даже имеют право на бронирование, с 18 мая должны прийти в ТЦК и обновить свои данные.

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