Этой ночью Российская Федерация в очередной раз осуществляет массированный дроновой налет на украинские города и поселки, опасные цели в небе сбивает противовоздушная оборона.

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В 23:27 в Telegram-канале Командования Воздушных сил ВСУ предупредили, что на север Сумщины заходят новые группы беспилотников из Курской и Брянской областей. Также "шахеды" фиксируют на следующих направлениях:

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несколько групп на западе и в центре Сумщины, курсом на Черниговщину;

группы на востоке, западе, юге и в центре Черниговщины, курсом на Киевщину;

на юге Киева, курсом на столицу;

на севере Киевщины, движется вдоль границы с Беларусью на запад;

на востоке, в центре и на западе Житомирщины, курсом на запад/юго-запад.

на востоке, западе и в центре Полтавщины, курсом на Черкасскую область;

на востоке Кировоградщины, курсом на запад;

на севере и востоке Днепропетровщины, курсом на запад.

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