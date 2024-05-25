По словам Руслана Стефанчука, такая модель не сработала ни в одной стране мира.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пока скептически относится к введению в Украине экономического бронирования от мобилизации.

По словам спикера парламента, часто "за красивым пафосным названием у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов".

"У меня есть большие сомнения, потому что я знаю, что очень мало стран, где это сработало бы", - подчеркнул Стефанчук. Видео дня

Он отметил, что если будет возможность обеспечить равноправие всех граждан перед своими обязанностями защищать родину и достичь справедливости в таком подходе, то он, возможно, и поддержит идею введения экономического бронирования.

Как известно, в Верховной Раде рассматривают две модели возможного экономического бронирования работников от мобилизации и военной службы. Одна из них предусматривает бронирование для украинцев, которые имеют зарплату более 35 тыс. грн.

Мобилизация в Украине - последние новости

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал количество потенциальных новобранцев из числа осужденных лиц. По его словам, сейчас судебные органы рассматривают большинство из 4300 соответствующих заявлений. В целом до 20 тысяч таких претендентов, включая лиц, находящихся в СИЗО, могут присоединиться к сотням тысяч солдат, которые уже служат в украинской армии.

Также УНИАН сообщал, что заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, влияет ли военно-учетная специальность на мобилизацию. По его словам, чем больше профессиональных способностей имеет военнообязанный, тем больше у него специальностей - в соответствии с документами, которые подтверждают его профессиональные знания и навыки. При этом ВУС могут меняться во время службы.

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