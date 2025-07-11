Гражданские самолеты видели в небе над Киевом и Днепром.

Сегодня, 11 июня, в небе над Украиной заметили гражданские самолеты, хотя с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году воздушное пространство над нашей страной официально закрыто. Более того, воздушные суда имеют необычные коды бортов, которые являются "посланием" для российского диктатора Владимира Путина, сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко.

По видео, которые публикуют жители Киева и Днепра, заметно, что эти суда похожи на украинские самолеты Ан-124 "Руслан". Их производили до 2004 года.

Цаплиенко отметил, что код борта одного из самолетов - PTNPNH1, что является отсылкой к красноречивому месседжу к президенту РФ Путину "ПТН ПНХ!". Второе судно имеет код борта PTNPNH2.

Видео дня

С начала полномасштабной войны гражданские самолеты поднимались над Украиной только в феврале 2022 года. Тогда из аэропорта Борисполь вылетели турецкие суда, которые ранее доставили в Киев гуманитарный груз. Самолеты должны были забрать граждан Турции на обратном пути, но оказались заблокированными из-за закрытия воздушного пространства Украины для гражданских и транспортных самолетов.

Можно ли открыть воздушное пространство в Украине

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас в Украине открыть воздушное пространство невозможно даже частично. Он отметил, что причина заключается в ситуации с безопасностью в стране.

Шмыгаль поделился, что правительство Украины проводило оценку рисков в случае открытия воздушного пространства. В итоге было принято решение пока сосредоточиться на развитии альтернативных маршрутов доставки грузов и перемещения пассажиров.

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