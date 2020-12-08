В Украине набирает обороты использование митингов для пиара, манипуляций и заработка. Часто отдельные политические силы наравне с протестующими используют горячие для украинцев темы для личной выгоды.

Вероятно, именно одна из них стояла за организацией проплаченного митинга против земельной реформы, который состоялся в Киеве в ноябре 2019 года, говорится в материале OBOZREVATEL. Тема открытия рынка земли в течение многих месяцев была одной их самых болезненных для украинского общества.

Часть украинцев отстаивала точку зрения, что рынок земли является обязательной составляющей дальнейшего развития Украины, а другая (в частности, аграрии) – категорически не поддерживала подобную идею, опасаясь, что парламент может утвердить такие условия, что крупные агрохолдинги скупят все сельхозземли, не оставив мелким фермерам ни единого шанса.

Согласно многочисленным объявлениям, появившимся накануне так называемого митинга на специфических Telegram-каналах и в соцсетях, неизвестные организаторы искали "массовку" для "работы" с 9 до 17". За это обещали заплатить 400 грн – на банковскую карту. К участию приглашали людей от 15 лет. Тем, кто приведет с собой знакомых гарантировали некие "бонусы".

Несмотря на то, что о проплаченности митинга стало известно еще до его начала – действо таки состоялось. А следовательно, его организаторы своих целей достигли.

Отметим, что к сожалению, подобных историй становится все больше. Особенно остро эта проблема стоит для экосферы Украины – жертвами шантажа псевдоэкологов становятся не только отдельные бизнесмены и крупные предприятия, но и каждый украинец. Эксперты предупреждают: "забалтывая" действительно болезненные проблемы, подменяя важное второстепенным, спекулируя обещаниями быстро решить то, что не имеет быстрого решения, "активисты по вызову" воруют у государства драгоценное время.

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Автор: УНИАН