Грузовики с немецкой гумпомощью попали в ДТП на Волыни (фото)

Как сообщают "Волынские новости" со ссылкой на очевидцев, авария произошла в 10 километрах от любомльского перекрестка. Автомобили получили значительные повреждения, однако обошлось без жертв.

Shortly after crossing border into #Ukraine 6 trucks of humanitarian convoy #Germany sent crashed into each other. pic.twitter.com/erTtxqUjUK — Jan Nicolas (@phoyager) October 7, 2014

Также отмечается, что в ГАИ подтвердили факт ДТП. По словам правоохранителей, по предварительной информации, 5 фур, которые замыкали колонну, врезались друг в друга.

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