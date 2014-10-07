Грузовики с немецкой гумпомощью попали в ДТП на Волыни (фото)

16:26, 07 октября 2014
Общество
0 0
обновлено

Пять грузовых автомобилей, которые везли гуманитарную помощь из Европы в Украину, попали в ДТП возле Любомля на Волыни сегодня, 7 октября.

volynnews.com

Как сообщают "Волынские новости" со ссылкой на очевидцев, авария произошла в 10 километрах от любомльского перекрестка. Автомобили получили значительные повреждения, однако обошлось без жертв.

Также отмечается, что в ГАИ подтвердили факт ДТП. По словам правоохранителей, по предварительной информации, 5 фур, которые замыкали колонну, врезались друг в друга.

Читайте такжеВозле границы с Украиной в ДТП погибли 5 российских военныхНа месте аварии работают эксперты, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter