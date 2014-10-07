Грузовики с немецкой гумпомощью попали в ДТП на Волыни (фото)
16:26, 07 октября 2014Общество
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Пять грузовых автомобилей, которые везли гуманитарную помощь из Европы в Украину, попали в ДТП возле Любомля на Волыни сегодня, 7 октября.
ДТП произошло на Волыни возле Любомля / volynnews.com
Как сообщают "Волынские новости" со ссылкой на очевидцев, авария произошла в 10 километрах от любомльского перекрестка. Автомобили получили значительные повреждения, однако обошлось без жертв.
Shortly after crossing border into #Ukraine 6 trucks of humanitarian convoy #Germany sent crashed into each other. pic.twitter.com/erTtxqUjUK
— Jan Nicolas (@phoyager) October 7, 2014
Также отмечается, что в ГАИ подтвердили факт ДТП. По словам правоохранителей, по предварительной информации, 5 фур, которые замыкали колонну, врезались друг в друга.
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