Грузовики с немецкой гумпомощью попали в ДТП на Волыни (фото)

Как сообщают "Волынские новости" со ссылкой на очевидцев, авария произошла в 10 километрах от любомльского перекрестка. Автомобили получили значительные повреждения, однако обошлось без жертв.

Shortly after crossing border into #Ukraine 6 trucks of humanitarian convoy #Germany sent crashed into each other. pic.twitter.com/erTtxqUjUK