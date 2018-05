Сегодня в Лос-Анджелесе раздадут Оскары

В США сегодня пройдет церемония вручения самой престижной премии в мире кино - награды Американской киноакадемии "Оскар".

Как сообщает NEWSru , к нынешней, юбилейной, 80-й оскаровской церемонии заранее приковано внимание прессы - за две недели до торжества закончилась длительная забастовка сценаристов, из-за которой большинство главных вручений сезона пришлось проводить в урезанном формате, а некоторые - например, церемонию награждения "Золотыми глобусами" - вовсе отменить.

Список номинантов на "Оскар"-2008 в основных категориях выглядит так: на звание "Лучший фильм" претендуют "Старикам здесь не место" (No Country for Old Men), "Нефть" ("И будет кровь") (There Will Be Blood), "Искупление" (Atonement), "Джуно" ("Juno"), и Майкл Клейтон" (Michael Clayton).

На премию "Оскар" за лучшую мужскую роль номинированы Джордж КЛУНИ - "Майкл Клейтон" (George Clooney - Michael Clayton), Дэниел ДЭЙ-ЛЬЮИС - "Нефть" ("И будет кровь") (Daniel Day-Lewis - There Will Be Blood), Джонни ДЕПП - "Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит Стрит" (Johnny Depp - "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street"), Вигго МОРТЕНСЕН - "Порок на экспорт" (Viggo Mortensen - Eastern Promises), Томми Ли ДЖОНС - "В долине Эла" (Tommy Lee Jones - "In the Valley of Elah").

В номинации "Лучшая женская роль" будут соревноваться Кейт БЛАНШЕТТ - "Елизавета: Золотой век" (Cate Blanchett - Elizabeth: The Golden Age), Марион КОТИЯР - "Жизнь розы" (Marion Cotillard -"La Vie En Rose"), Джули КРИСТИ - "Далеко от нее" (Julie Christie - Away From Her), Лора ЛИННИ - "Дикари" (Laura Linney -"The Savages"), Эллен ПЕЙДЖ - "Джуно" (Ellen Page - "Juno").

На "Оскар" в номинации "Лучшее исполнение мужской роли второго плана" претендуют Кейси АФФЛЕК - "Убийство Джесси Джеймса" (Casey Affleck - The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford), Хавьер БАРДЕМ - "Старикам здесь не место" (Javier Bardem - No Country for Old Men), Хэл ХОЛЛБРУК - "В диких условиях" (Hal Holbrook - "Into the Wild" ), Филип Сеймур ХОФФМАН - "Война Чарли Уилсона" (Philip Seymour Hoffman - Charlie Wilson`s), Том УИЛКИНСОН - "Майкл Клейтон" (Tom Wilkinson - Michael Clayton).

Актрисы Кейт БЛАНШЕТТ ("Меня там нет") (Cate Blanchett - I`m Not There), Раби ДИ ("Американский гангстер") ("Ruby Dee, "American Gangster"), Саорис РОНАН ("Искупление") (Saoirse Ronan - Atonement), Эми РАЙАН ("Прощай, детка, прощай") (Amy Ryan - Gone Baby Gone), Тильда СУИНТОН ("Майкл Клейтон") (Tilda Swinton - Michael Clayton) стали номинантами в категории "Лучшее исполнение женской роли второго плана".

На премию за лучшую режиссерскую работу поборются создатели фильмов "Скафандр и бабочка" (Джулиан ШНАБЕЛЬ - Julian Schnabel - The Diving Bell And The Butterfly), "Джуно" (Джейсон РЕЙТМАН - Jason Reitman -"Juno"), "Майкл Клейтон" (Тони ГИЛРОЙ - Tony Gilroy -"Michael Clayton"), "Старикам здесь не место" (братья КОЭНЫ - Ethan Cohen, Joel Cohen - No Country for Old Men), "Нефть" ("И будет кровь") (Пол Томас АНДЕРСОН - Paul Thomas Anderson -"There Will Be Blood").

В категории "Лучший анимационный фильм" представлены мультфильмы Персеполис ("Persepolis"), "Рататуй" (Ratatouille), и "Лови волну" ("Surf`s Up").

Киноленты "12" российского режиссера Никиты МИХАЛКОВА, "Монгол" Сергея БОДРОВА-старшего (Казахстан), "Фальшивомонетчики" ("The Counterfeiters", Австрия), "Бофор" ("Beaufort", Израиль) и "Катынь" Анджея ВАЙДЫ ("Katyn", Польша) претендуют на премию в номинации "Лучший иностранный фильм".