На Житомирщине пограничники задержали россиянина с пистолетом «ТТ»

Мужчину с пистолетом «ТТ» остановили сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками таможни. На автомобиль «УАЗ», которым ехал россиянин, сработала служебная собака. В ходе осмтора в салоне автомобиля нашли пистолет «ТТ» и патроны к нему.

О задержанном сообщили сотрудникам правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства правонарушения и с какой целью мужчина вез оружие.

Как сообщал УНИАН, с конца февраля российские военные оккупируют Крым, а в регионах Украины россияне устраивают провокации. Из-за этого пограничники работают в усиленном режиме и уже не пропустили на территорию Украины около 4 тыс. подозрительных россиян. Так, утром 14 марта пограничный наряд, который осуществлял патрулирование в пограничном регионе вблизи населенного пункта Чонгар на Херсонщие, задержал российского военнослужащего, который перевозил оружие.

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Задержанным оказался уроженец Чечено-Ингушской СССР 1985 года рождения, военнослужащий в/ч 27777 Сусаров Рамзан. В багажнике автомобиля, на котором ехал военнослужащий, обнаружен автомат АК и 180 зарядов к нему, пистолет Макарова, а также военная форма одежды и бронежилет.

Во время проверки выяснилось, что мужчина проходит службу в Чеченском батальоне «Восток». Также он сообщил, что этот батальон передислоцирован в АРК и размещен в г. Джанкой, и что он является стрелком-помощником гранатометчика.