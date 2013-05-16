ВР приняла закон об усилении материальной поддержки семей опекунов

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 365 из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, в статье 2 Закона “О государственной помощи семьям с детьми” и статье 1 Закона “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям” в определении термина “среднемесячный совокупный доход семьи” отмечается, что это исчисленный в среднем за месяц доход всех членов семьи из всех источников поступлений, кроме помощи на детей, над которыми установлена опека или попечение, назначаемой лицам, назначенным в установленном законом порядке опекунами или попечителями детей, лишенных родительского попечения, в течение шести месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением государственной социальной помощи.