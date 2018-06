В Нью-Йорке Украине вручили награду за кампанию «Красная карточка»

Украинская информационная кампания «Красная карточка», разработанная и внедренная ЮНИСЕФ совместно с партнерами во время Евро-2012, получила мировую награду как одна из лучших кампаний по противодействию насилию над женщинами.

Награду вручила Сальма Хайек Пино (Salma Hayek Pinault) в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во время церемонии к Международному женскому дню, сообщили УНИАН в Представительстве ЮНИСЕФ в Украине.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) совместно с Министерством молодежи и спорта Украины, Международным женским правозащитным центром La Strada и другими партнерами провели информационную кампанию по борьбе с насилием, сексуальной эксплуатацией, гендерным неравенством и по профилактику ВИЧ во время Чемпионата по футболу Евро-2012.

Международное жюри выбрало победителей из 425 творческих работ от 119 организаций в 46 странах, которые были поданы на участие в конкурсе Communications Award: Speaking out about Violence against Women.

На специальном мероприятии 57-й сессии Комиссии по положению женщин Организации Объединенных Наций С.Хайек объявила победителей. Она передала награду Украине, а также победителям из Непала, Танзании, Пакистана и Перу.

Информационные материалы кампании «Красная карточка» были распространены во всех регионах Украины с помощью билл-бордов, сити-лайтов, видеорекламы и плакатов. Лицами кампании стали футболист Андрей Шевченко, самый сильный человек мира Василий Вирастюк, певицы Гайтана и Ани Лорак. Кампанию увидело свыше 80% населения в Киеве и других городах, где проходили матчи Евро-2012. По оценкам мониторинга, общее количество контактов с имиджами кампании составили 14 млн. раз.

«Мы благодарны за признание работы, которая помогает оказывать влияние на государственную политику и изменить отношение в обществе к недопустимости насилия над женщинами и девушками в Украине. Мы благодарим всех партнеров, которые поддержали кампанию «Красная карточка». ЮНИСЕФ готов сотрудничать и поддерживать инициативы ради достижения изменений в интересах женщин и детей», - сказала глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкиэ Мокуо.