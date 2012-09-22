В Харькове милиция ищет хакеров

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области со ссылкой на в.и.о. начальника Управления борьбы с киберпреступностью Александра Золотухина.

По его словам, злоумышленниками на компьютерах фирмы была установлена дистанционная система управления счетами, зараженная вредным программным обеспечением. Это позволило им отдаленно вмешиваться в работу компьютера и отслеживать состояние счета, чтобы инициировать банковские переводы.

Таким образом в течение трех часов злоумышленники сняли деньги в разных регионах Украины, в частности, в Киевской и Одесской областях.

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В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Лица, снимавшие деньги со счетов, установлены, продолжаются действия по установлению лиц, которые непосредственной осуществляли перевод денег со счета на счет.

По факту взлома электронной системы фирмы и несанкционированного перевода средств возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество с использованием вычислительной техники).