Хакер похитил крупный бизнес-проект

Как сообщили УНИАН в Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области, специалист в сфере IT-технологий, имея необходимые пароли и коды доступа, скопировал конфиденциальную информацию о реализации отдельного проекта данной фирмы для международной компании, после чего уничтожил ее с сервера компании-владельца. После уничтожения всех файлов, с целью блокирования доступа к серверам фирмы и сокрытия следов своей преступной деятельности, хакер сменил пароли админдоступа, в результате чего сотрудникам компании был заблокирован доступ к серверам.

Своими действиями он нанес компании ущерб на сумму 900 тыс. грн.

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Следственным управлением ГУ МВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 362 (похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В данный момент продолжается проверка его причастности к совершению аналогичных преступлений.