Стивен Кинг празднует 60-летний юбилей

Знаменитый американский писатель, мастер жанра ужасов Стивен Кинг отмечает в пятницу 60-летний юбилей.

Как сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Кинга , в ближайшее время ожидается начало работы его благотворительного фонда Heaven Foundation. Эта организация будет предоставлять гранты молодым писателям и художникам, которые из-за болезни или ранения не могут самостоятельно обеспечивать себя и своих родных.

"Наша программа поможет творцам, которые работают в свободном режиме и не могут делать это постоянно и непрерывно", - говорится в заявлении Фонда. Кинг основал Heaven Foundation около года назад после совместного благотворительного радиовыступления с известными писателями Джоном Ирвингом и Джоан Роулинг.

В июне 1999 года Кинг пережил серьезную автокатастрофу, после которой долгое время был находился под наблюдением врачей и не мог полноценно работать. В тот период он не раз задавал себе вопрос, как бы он жил, если бы не имел значительных сбережений.

Стивен Эдвин Кинг (Stephen Edwin King) родился 21 сентября 1947 в штате Мэн. Писать начал в возрасте семи лет, после того как обнаружил в доме своей тети ящик, полный книг, написанных в жанре фантастики и ужасов. В январе 1959 года вместе с братом Дэвидом он решил издавать местную газету, которая получила название "Dave`s Rag" ("Газетенка Дэйва"). Дэвид купил машину трафаретной печати, на которой было изготовлено несколько информационных листовок. Братья продавали их по пять центов за выпуск.

Учась в начальной школе, вместе со своим лучшим другом Кинг опубликовал в любительском издательстве сборник из 18 коротких рассказов, под названием "Люди, места и твари - том I" (People, Places, and Things-Volume I). Второй том - "Звездные захватчики" - увидел свет спустя год. Первым появившимся в широкой печати рассказом Стивена стал "Я был подростком, грабившим могилы". Он был размещен в журнале Comics Review и содержал около 6 тысяч слов.

В 1966-м Кинг закончил среднюю школу и поступил в Университет штата Мэн, где изучал филологию. Летом он начал работать над романом Getting It On ("Держаться"), о нескольких детях, укрывшихся в классе и безуспешно пытающихся отразить атаку национальной гвардии. Во время обучения на первом курсе Кинг создал свой первый роман "Долгий путь" (The Long Walk). Он отправил книгу в издательство Bennet Cerf/Random House, но в публикации ему отказали.

В этот же период Стивен получил свой первый гонорар в 35 долларов за рассказ "Стеклянный пол" (The Glass Floor), опубликованный в Startling Mystery Stories. На втором курсе он стал автором еженедельной колонки для студенческой газеты "Кампус Университета". Кинг также был членом Студенческого Сената и поддерживал антивоенное движение в кампусе, так как считал, что война во Вьетнаме антиконституционна.

Он закончил Университет Мэна в июне 1970 года со степенью бакалавра наук и с правом преподавать в средней школе. Идея следующего произведения - "Темная башня" - возникла у Кинга после прочтения поэмы Роберта Браунинга "Малыш Роланд к Темной Башне пришел" (Childe Roland to the Dark Tower сame). Из-за недостатка денег работа над произведением шла медленно. В тот период Кинг подрабатывал на бензоколонке за 1,25 доллара в час и продавал свои рассказы в мужские журналы. Позже некоторые из этих коротких произведений были изданы в сборнике "Ночная Смена" (Night Shift).

Осенью 1971-го Стивен начал преподавать английский язык в старших классах Академии Хэмпдена (Hampden Academy). Оклад Стивена составлял тогда 6,4 тысячи долларов в год. Работая по вечерам и выходным, он продолжал заниматься литературным творчеством. В тот период Кинг начал писать рассказ о девушке Кэрриетте Уайт (Carrietta White). Написав часть произведения, он остался недоволен результатом и выбросил листы в мусорную корзину. К счастью для Кинга, его жена подобрала эти страницы и, прочитав их, убедила мужа продолжить историю. Он согласился, и в январе 1973-го отправил "Кэрри" в издательство Даблдэй и Ко (Doubleday & Co). В марте издательство купило рукопись, а 12 мая продало права на издание "Кэрри" Новой Американской Библиотеке (New American Library) за 400 тысяч долларов. Гонорар Кинга составил половину этой суммы, что позволило ему оставить преподавательскую деятельность.

"Кэрри" (Carrie) опубликовали весной 1974 года. Той же осенью Кинги уехали из Мэна в Колорадо, они жили там меньше года. За это время Стивен написал роман "Сияние" (The Shining). Вернувшись в Мэн летом 1975-го, Кинги приобрели дом в Лэйкс Реджион. В этом доме Стивен создал "Исх од" (The Stand) и "Мертвую зону" (Dead Zone).

Многие из работ Стивена Кинга были экранизированы. В их числе - "Кэрри", "Мертвая зона", "Сияние", "Кристина", "Судьба Салема", "Воспламеняющая взглядом", "Куджо", "Кладбище домашних животных" (для этого фильма Кинг написал сценарий и в котором играл небольшую роль священника).

Популярный фильм "Останься возле меня" (Stand By Me) был снят по мотивам его повести В 1992 году Кинг написал оригинальный сценарий для фильма "Лунатики" (Sleepwalkers). В 1982 году вместе со своим сыном Джо Хиллом он сыграл небольшую роль в фильме "Калейдоскоп ужасов" (Creepshow) по собственному сценарию. Кроме того, он стал сценаристом картин "Максимальное ускорение" (1985) и "Калейдоскоп ужасов-2" (1987).

В 1997 году Кинг стал продюсером второй экранизации романа "Сияние". Первую версию картины снял в 1980 году легендарный режиссер Стенли Кубрик. Однако Кингу не понравилась трактовка его произведения, предложенная признанным мастером экрана, и спустя 17 лет он решил представить публике свою собственную.

После длительного периода восстановления от травм, полученных в аварии летом 1999 года, Кинг объявил, что прекратит писательскую деятельность сразу после завершения работы над эпопеей "Темная башня". Тем не менее с момента этого заявления, опубликованного в 2002 году, свет увидели еще несколько произведений автора: "Болельщик" (2004), "Парнишка из Колорадо" (2005), "Мобильник" (2006), "История Лиззи" (2006). В нынешнем году Кинг выпустил новую книгу "Блэйз" под псевдонимом "Ричард Бахман".

