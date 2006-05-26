Возбуждено уголовное дело по расхищению ”аварийных” денег в Алчевске

По материалам СБУ в Луганской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств государственного бюджета, выделенных Кабинетом Министров Украины на мероприятия по предотвращению аварий и техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве города Алчевска.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе СБУ в Луганской области, в 2004 году из госбюджета были выделены средства на капитальный ремонт жилищного фонда Алчевска. Тендер выиграла фирма, которая не имела оформленного должным образом разрешения на проведение строительных работ. С этой фирмой местная власть заключила договор на сумму 840 тыс. грн. для проведения капитального ремонта систем отопления и водоснабжения жилых домов города. В тот же день были заключены несколько договоров субподряда на сумму свыше 300 тыс. грн. с другими фирмами, которые не имели соответствующих лицензий. Через их счета в финансовых заведениях средства были переведены на одну из местных частных фирм, которая, в свою очередь, распределила сумму по счетам ряда фиктивных коммерческих структур, которые специализировались на незаконных операциях по переводу средств в наличность. При этом генподрядчик отчитался о якобы выполненных работах.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2006 года в результате порыва теплосети 120-тысячный Алчевск остался практически без тепла. Около месяца длились работы по ремонту внутренних теплосетей домов и подключению их к сети теплоснабжения.