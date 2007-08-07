В Донецкой области налоговики прикрыли мощный конвертационный центр

В Донецкой области налоговики разоблачили деятельность одной из мощнейших за последнее время организованных преступных группировок, которая действовало в банковско-финансовой сфере.

Как сообщили УНИАН в главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, преступная структура специализировалась на нелегальной конвертации денежных средств в наличность и минимизации налоговых обязательств.

Организатором группировки был 41-летний житель областного центра. Он создал 4 отдельные группы, которые были подконтрольны ему, но действовали самостоятельно. Каждую из них возглавлял сообщник мошенника, который координировал деятельность активных членов группы – бухгалтеров и курьеров. Махинаторы использовали целую сеть созданных ими фиктивных фирм, через счета которых направлялись денежные потоки, в дальнейшем они переводились в наличность и легализировались через строительство объектов недвижимости в Донецке.

Начиная с 2004 года дилерская сеть по обслуживанию клиентов конвертационного центра значительно расширилась и к середине 2006 года оборот средств на его счетах составлял около 3 млрд. грн. в год. Услугами мошенников пользовались до 2000 предприятий. Вся клиентская база была подконтрольна организатору преступного синдиката и за право пользоваться ею руководитель каждой из групп платил 1,5% от суммы, которая переводилась в наличность. Кроме того, главарь группировки осуществлял защиту мошенников от правоохранительных и других контролирующих органов.

Чтобы прекратить деятельность преступного образования, налоговики провели операцию в три этапа.

Первый этап заключался в обезвреживании одной из самых больших групп, входившую в состав конвертационного центра. Ее возглавляла 43-летняя представительница Донецка, которая ранее уже была осуждена. Кроме того, активную деятельность в группе осуществляли еще два члена, занимавшиеся бухгалтерией и курьерскими обязанностями. Все они были задержаны. А в офисах, которые принадлежали группе, изъяты наличные средства и около 50 печатей и штампов фиктивных фирм.

В отношении махинаторов возбуждено уголовное дело.

Следующий этап в работе подразделений налоговой милиции заключался в прекращении деятельности второй по значимости группы, которая входила в состав преступного синдиката. Ею руководил 34-летний житель областного центра, который также уже раньше имел проблемы с законом. Противоправная деятельность теневиков была задокументирована с помощью ряда оперативно-следственных мероприятий, в результате чего все конвертаторы были задержаны. В помещениях центра изъяты реквизиты фиктивных и транзитных фирм, а также документация, которая свидетельствует о ведении незаконного бизнеса.

Третьим и завершающим этапом стало обезвреживание непосредственно организатора преступного синдиката и двух последних групп, которыми руководили его сообщницы. Во время проверки оказалось, что в состав главной группировки входил также работник одного из коммерческих банков, который контролировал выдачу „грязных” денег в кассе и имел доступ ко всем расчетным счетам фиктивных фирм.

Во время спецоперации налоговикам удалось задержать всех теневиков и наложить арест на счета конвертационного центра, сумма на которых составляет 1,8 млн.грн.

В целом сотрудники налоговой милиции изъяли более 800 тыс. грн. наличных средств, свыше 100 печатей и штампов и документации 53 фиктивных фирм. Арестовано 10 человек.

Следствие по уголовному делу завершено, материалы направлены в суд.