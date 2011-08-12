В Киеве СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом в 50 миллионов

Сегодня в Киеве сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно незаконно переводилось в наличные 50 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям по проведению бестоварных операций в отраслях строительства, транспорта, юриспруденции и маркетинга. В целом, в схеме работы «конверта» были задействованы 12 жителей столицы. Установлено, что они через сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, ежемесячно выводили в «тень» более 50 млн. грн.

В рамках возбужденного прокуратурой Деснянского района Киева уголовного дела по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели более 15 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела. Во время обысков изъято наличных на сумму более 800 тыс. грн., 40 печатей несуществующих предприятий (в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах), 30 компьютеров, оборудованных системой модемной связи «клиент – банк», финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности.

Теперь решается вопрос о возбуждении по материалам УСБУ уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ также отметили, что в целом с начала года по материалам Управления СБУ в Киеве обнаружено 11 конвертационных центров, которые переводили в наличные нелегальные доходы и способствовали уклонению от уплаты налогов. Услугами таких центров пользовались более 500 субъектов ведения хозяйства из разных регионов Украины. Сети фиктивных фирм использовали реквизиты более 150 предприятий, зарегистрированных с нарушением требований действующего законодательства. От имени этих фирм оформлялись фальсифицированные пакеты документов на бестоварные операции.

В результате спецопераций сотрудники СБУ изъяли более 20 млн. грн. наличными, сотни печатей и бланков фиктивных предприятий, финансово-хозяйственной документации структур, которые использовались в противоправных целях.