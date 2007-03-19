Третьяков: продажа 1% акций Укртелекома выльется в рейдерство

Когда „нашеукраинцы” пришли к власти, “Укртелеком” уже был в критическом состоянии. Об этом рассказал „Галицким контрактам” народный депутат Украины Александр Третьяков. И обратил внимание на то, что предприятие получило лицензию на предоставление услуг мобильной связи именно в то время, когда он возглавлял наблюдательный совет. Депутат также напомнил, что он смог вывести „Укртелеком” в прибыль – 600 млн. грн по итогам 2005 года, а 2006-й “Укртелеком”, по имеющейся информации, закончился с убытками, то есть худшими показателями.

Александр Третьяков не исключает, что рыночную стоимость предприятия снижают те, кто заинтересован в его покупке, сообщает сайт Нашей Украины.

Народный депутат заверил, что он не против приватизации Укртелекома, но в качестве первого лота нужно выставлять не 1%, как это хочет сделать правительство, а, минимум, 20%. И продавать акции Укртелекома следует на международной фондовой бирже (предприятие к этому готово), а не на конкурсе-аукционе, к которому готовится Фонд госимущества Украины. Иначе – продажа 1% акций Укртелекома выльется в рейдерство. „Крупные игроки, учитывая особенности нашего инвестиционного климата, вряд ли пойдут на покупку незначительного пакета. Вместо этого SCM уже заявило о готовности принять участие в конкурсе”, - говорит Третьяков. Настоящей целью покупателей депутат видит влияние на назначение правления Укртелекома. Вместо этого, продав 20% акций, государство, во-первых, получило бы объективную информацию о рыночной стоимости предприятия и решило бы, как его продавать – дальше на бирже, или на конкурсе.

На вопрос, сколько может стоить Укртелеком, Третьяков ответил - до млрд. Учитывая огромное разногласие в оценках аудиторов, Третьяков ствкерджєує, что акции предприятия нужно продавать на бирже. Но, в любом случае, затягивание с продажей Укртелекома снижает его рыночную стоимость. „Во-первых, предприятие постепенно растаскивают. Во-вторых, проволочная связь морально устаревает, а у государства нет денег на переоснащение Укртелекома и реализацию новых масштабных проектов”.