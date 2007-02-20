У Ющенко нет иного выхода?

Российские эксперты считают, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нет иного выхода, как идти на создание двустороннего газотранспортного консорциума с Россией.

В частности, такое мнение высказывает генеральный директор Агентства политических и экономических технологий, член Экспертного совета РИА «Новости» Дмитрий ОРЛОВ в своей статье «Газовый коридор на двоих», размещенной данным агентством.

Так, в контексте идеи создания совместного газотранспортного консорциума эксперт отмечает: «При разумном подходе обеих сторон это вполне реалистичное предложение, которое Президент ПУТИН назвал даже «революционным». Безусловно, важно понять, какими будут механизм действия этого консорциума и степень участия Российской Федерации в нем. С моей точки зрения, проект может стать продуктивным для России, если российская доля составит 51% уставного капитала. Наличие контрольного пакета означало бы большую значимость в принятии решений. Впрочем, все это - предмет переговоров, которые естественным образом сопровождают коммерческие сделки. Торг, как говорят в таких случаях, уместен. Даже имея половину, Россия очень жестко будет влиять на происходящие процессы. Степень надежности нашей страны как поставщика газа в Европу значительно повысится в этом случае».

Д.ОРЛОВ замечает, что, «по большому счету, консорциум - это, за некоторым исключением, та же система, которая уже существовала у нас до распада СССР. Кардинальных изменений в технических характеристиках не произошло, поэтому они могут быть легко интегрированы в новую схему. Собственно, что сейчас и происходит. Все российские газопроводы заканчиваются на границе России и Украины и дальше идут в Европу. Это те же самые газопроводы, которые действовали во времена Союза. Никаких там значимых технологических изменений и технических усовершенствований делать не надо. Хотя всем понятно, что менеджмент будет действовать по-новому».

Эксперт подчеркивает, что «влившись в совместный с украинцами консорциум, Российская Федерация и компания «Газпром», во-первых, будут иметь надежный коридор для поставок газа в Европу, во-вторых, контроль над этой системой будет страховать от оперативных коммерческих рисков и сделает нас, скажем так, мало зависимыми от политических рисков».

В то же время, Д.ОРЛОВ соглашается с тем, что никуда от политики в данном вопросе не деться. «К сожалению, энергоресурсы густо на ней замешаны. И вот уже было высказано предупреждение Юлии ТИМОШЕНКО о том, что активное российское участие в консорциуме может стать оккупацией украинских ГТС. Впрочем, всем известно, что некоторые политики в Украине, в том числе госпожа ТИМОШЕНКО, склонны к излишне экспрессивным высказываниям. Если мы говорим о коммерческой сделке, в ходе которой какие-то активы переходят на определенных условиях под контроль одной из договаривающихся сторон, какая же это оккупация? Я полагаю, что, не имея возможности влиять на достижение этого соглашения, ТИМОШЕНКО просто создает агрессивную среду вокруг него. С моей точки зрения, влияние ее на реальный процесс принятия решений, на создание этого консорциума – минимален», - убежден эксперт.

Он заявляет: «Я не сторонник предполагать, что украинской общественностью столь активное участие двух стран в общем проекте может быть воспринято как возвращение к прошлой советской системе. Эти опасения не имеют серьезных оснований. Во-первых, не все, что было в нашем общем прошлом, должно отпугивать, и не всех. Известно, что значительное большинство населения Украины крайне позитивно относится к теме сотрудничества с Россией в самых разных сферах. И наше нынешнее взаимодействие в области энергетических ресурсов - это реальная интеграция, это создание новой сети энергоносителей уже на коммерческих условиях. Возможно, будут какие-то протесты на западе Украины. Не исключено, что проявят себя скептики извне. Но такая линия поведения присуща лишь тем, кто не заинтересован в укреплении отношений между Россией и Украиной. К тому же надо учитывать, что никто эти газотранспортные сети не унесет и не оккупирует. Они продолжат функционировать, как и сегодня, только иначе там будут распределяться доходы с появлением новых собственников, и украинская сторона вынуждена будет более ответственно относиться к стабильности поставок в этой системе. В то же время инвестиции, которые придут в украинскую экономику в рамках этого консорциума, вольются в бюджеты конкретных компаний. Это, естественно, эффективно отразится и на налогах, и на благосостоянии страны в целом, а, главное, - на жизни каждого украинского гражданина».

Д.ОРЛОВ продолжает: «Будет ли ЮЩЕНКО на запланированной встрече с ПУТИНЫМ исповедовать такую позицию, то есть позицию большинства украинцев? Думаю, у него попросту нет иного выхода. Украинский Президент сегодня находится практически в политической изоляции. Он пытается выработать некий свой курс, но известно, какое парламентское большинство в Украине, известно, каков ныне Кабинет министров и вектор основных политических сил. Украина, точнее, ее элиты прошли, наконец, через период вражды с Россией. Волна антироссийских настроений уже существенным образом спала. На смену пришло движение пророссийским курсом, на котором настаивает, в том числе, общественное мнение. И ЮЩЕНКО вынужден его учитывать. Я думаю, что на ближайших переговорах в Москве он захочет оседлать эти настроения или, во всяком случае, каким-то образом использовать. Он, конечно, не перещеголяет премьера ЯНУКОВИЧА в степени лояльности или дружественности в отношении России. Но в том, что состоится абсолютно нормальный диалог, что позиция ЮЩЕНКО не станет конфликтная, а будет очень конструктивная, можно не сомневаться».

В то же время автор статьи высказывает сожаление, что такую же убежденность не получается высказать в отношении Беларуси.

«Возможно, в этой республике еще не прошел несколько запоздалый цикл антироссийской болезни. Не исключено, что и «заболела» Беларусь благодаря неадекватной позиции, которую занял ЛУКАШЕНКО. Очевидно, что поддержки в Евросоюзе и Соединенных Штатах он не получит, в общем, обрекая свою страну на снижение уровня жизни, на изоляцию, в том числе экономическую. Надо учитывать, что, если у Украины есть какая-то альтернатива, и она в состоянии лавировать между различными центрами силы, то Беларусь такой возможности лишена. Все маневры ЛУКАШЕНКО в последнее время - это маневры на очень узком поле. Иран, при всей его автономной политике, все-таки не игрок в мировом масштабе. Поэтому ЛУКАШЕНКО, коль скоро он политик, который думает о перспективах, должен постепенно восстановить те аспекты позитивных отношений с Россией, которые были утрачены».

Как сообщал УНИАН, недавняя активизация вопроса о возможности создания украинско-российского газотранспортного консорциума в Украине получила неоднозначную оценку. В частности, Верховная Рада Украины 6 февраля приняла закон, запрещающий отчуждение имущества НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины.

Законом предусмотрено запрещение на реорганизацию, снятие, присоединение, превращение государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, а также их приватизация. Кроме того, запрещается отчуждение имущества государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, передача его с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, и передача в уставный фонд других юридических лиц имущества и акций таких предприятий, совершение других правовых действий, которые могут привести к отчуждению имущества и акций этих предприятий, а также имущества и акций НАК «Нафтогаз Украины». Предусматривается, что по отношению к государственным предприятиям магистрального трубопроводного транспорта «Нафтогаз Украины» не могут возбуждаться дела о банкротстве.

За данный закон проголосовали 430 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

На данный момент информация о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО данный закон подписал, пока отсуствует.