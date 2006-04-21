Кто же получает деньги за украинский газ

Министерство юстиции США начало расследование деятельности компании RosUkrEnergo AG, поставляющей в Украину газ из Туркменистана и России.

Об этом сообщает российский интернет-ресурс Lenta.ru со ссылкой на издание Forbes.

«Следователи отдела по борьбе с организованной преступностью Минюста США встречались несколько дней назад с представителями как зарегистрированной в Швейцарии компании RosUkrEnergo, так и австрийской Raiffeisen Investment, которая является держателем 50% акций поставщика газа в Украину. Кто владеет этими акциями, до сих пор непонятно. Остальные 50% акций RosUkrEnergo принадлежат российскому газовому холдингу «Газпром», - пишет издание.

Кроме того, авторы материала не исключают, что RosUkrEnergo может отказаться от прежних планов по проведению публичного размещения акций. «Эта процедура потребовала бы от компании раскрыть структуру акционерного капитала газового экспортера», - отмечается в публикации.

Вместе с тем, как утверждает издание, в пресс-службе Министерства юстиции США заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече и начале расследования.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство иностранных дел России, Федеральная служба безопасности России и Торгово-промышленная палата России, отвечая на запрос депутата Государственной думы РФ от фракции «Родина» Олега ШЕИНА, заявили, что не располагают информацией о собственниках 50% акций RosUkrEnergo (RUE), номинальным держателем которых является австрийская компания Raiffeisen Investment AG.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 4 января 2006 года достигли договоренности о поставках российского газа в Украину, согласно которой Украина будет покупать российский газ по цене 95 долларов за 1 тысячу кубометров у компании RosUkrEnergo (RUE). В свою очередь RUE покупает российский газ у «Газпрома» по цене 230 долларов за 1 тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для RosUkrEnergo компенсируется более низкой стоимостью газа из Средней Азии. При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европу увеличивается с 1,09, как это было раньше, до 1,6 долларов.

Появление RosUkrEnergo как поставщика газа в Украину вызывало множество нареканий в украинском политикуме из-за обвинения в непрозрачности деятельности этой компании, звучащих в ее адрес от ряда политиков.

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что, по ее данным, отношение к RosUkrEnergo имеют экс-председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий БОЙКО, первый заместитель председателя правления «Нафтогаза» Игорь ВОРОНИН и бизнесмен Семен МОГИЛЕВИЧ.

Президент Виктор ЮЩЕНКО 1 февраля заявил, что среди владельцев компании RosUkrEnergo нет ни одной украинской государственной структуры. По его словам, он получил эту информацию от украинских спецслужб.

В то же время Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН 7 февраля заявил, что 50% RosUkrEnergo принадлежат Украине.

14 февраля В.ЮЩЕНКО поручил правительству предоставить полную информацию о деятельности компании RosUkrEnergo.

1 марта В.ЮЩЕНКО отметил, что не владеет полной информацией об основателях RosUkrEnergo, и подчеркнул, что Украина как государство не имеет никакого отношения к созданию этой компании.

На сегодняшний день известно, что половина акций RosUkrEnergo принадлежат «Газпрому», а остальные формально находятся в собственности Raiffeisen Investment AG (Австрия), но он только представляет частных лиц, которые своих имен не разглашают.