Женщина, упавшая на рельсы метро, госпитализирована

Женщина, которая сегодня упала на пути столичного метрополитена, получила черепно-мозговую травму и госпитализирована в одну из киевских больниц. Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью “Киевского метрополитена”.

Причины падения женщины устанавливаются, следствие ведет столичная милиция.

В метрополитене также уточнили, что потерпевшая - в 1976 году рождения, нигде не работает, проживает в городе Яготин Киевской области, находилась на лечении в психиатрической больнице.

Как уточнили в метрополитене, после инцидента, а именно в течение 19.14 движения поездов восстановлены полностью.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 18 часа было остановлено движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро. Пассажиров попросили оставить вагоны.

Позже выяснилось, что причиной остановки движения стало то, что в районе станции «Святошино» на рельсах была обнаружена женщина.