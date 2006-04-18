Украина не будет препятствовать вступлению России в ВТО
20:21, 18 апреля 2006Общество
413
Российские представители заверяли в том же
Украина не будет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил первый заместитель министра экономики Украины Сергей Романюк журналистам во вторник.
"Мы не будем выдвигать никаких условий", - сказал он, пообещав, что Киев займет "толерантную позицию" в отношении Москвы.
По словам Романюка, российские представители также заверяли Украину, что той "нечего бояться или колебаться, если Россия будет первой" в ВТО.
Украина объявила о своих планах присоединиться к ВТО до конца нынешнего года, в то время как Россия рассчитывает присоединиться к этой организации в 2007 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter