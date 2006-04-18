Украина не будет препятствовать вступлению России в ВТО

Украина не будет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил первый заместитель министра экономики Украины Сергей Романюк журналистам во вторник.

"Мы не будем выдвигать никаких условий", - сказал он, пообещав, что Киев займет "толерантную позицию" в отношении Москвы.

По словам Романюка, российские представители также заверяли Украину, что той "нечего бояться или колебаться, если Россия будет первой" в ВТО.

Украина объявила о своих планах присоединиться к ВТО до конца нынешнего года, в то время как Россия рассчитывает присоединиться к этой организации в 2007 году.

РИА "Новости"