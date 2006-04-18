В районе станции метро «Святошино» на рельсах найдена женщина

Движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро восстановлено от станции «Шулявская» до станции «Лесная». Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель «Киевского метрополитена».

Он сказал, что движение поездов было остановлено из-за обнаружения в районе станции «Святошино» на рельсах женщины. В то же время, по его словам, пока нет полной информации, почему она там оказалась и в каком состоянии она находится. Он сообщил, что на данный момент движение поездов на Святошинско-Броварской осуществляется от станции «Шулявская» до «Лесная».

Как сообщал УНИАН, сегодня около 18 часов движение на этой лини метро было остановлено. Пассажиров попросили покинуть вагоны. О причинах остановки не сообщалось.