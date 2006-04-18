Какая судьба ждет банк ”Хрещатик” после прихода Черновецкого

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги банка «Хрещатик» (г. Киев): долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте - на уровне «B», краткосрочный - «B», индивидуальный - «D/E», и рейтинг поддержки - «4». Об этом говорится в сообщении Fitch, которым располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что подтверждение рейтингов последовало за прошедшими недавно выборами мэра города Киева.

Прогноз по долгосрочному РДЭ в иностранной валюте - «Стабильный». Кроме того, Fitch присвоило банку долгосрочный РДЭ в национальной валюте на уровне «B», прогноз «Стабильный», а также рейтинг возвратности активов «RR4» и долгосрочный рейтинг «B» выпуску облигаций банка объемом 100 млн. грн. и сроком погашения в мае 2010 года.

В то же время Fitch отметило потенциал увеличения рисков банка ввиду смены мэра города Киева. В этой связи агентство не исключает вероятность «негативных рейтинговых действий» в будущем.

«РДЭ банка «Хрещатик», как его краткосрочный рейтинг и рейтинг поддержки, обусловлен ограниченным потенциалом получения поддержки, в случае необходимости, от города Киева, который владеет контрольным пакетом акций банка. Индивидуальный рейтинг отражает небольшой размер банка, умеренные показатели прибыльности и невысокую капитализацию, а также концентрацию баланса банка и риски, связанные с реализуемой стратегией быстрого роста. Рейтинг также учитывает некоторые риски, свойственные операционной среде банка. В то же время рейтинг отражает приемлемое качество активов банка (по украинским меркам) и низкие рыночные риски» - говорится в сообщении Fitch.

Fitch отмечает, что Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который занял пост мэра города Киева, является основным собственником другого, среднего по размеру, украинского банка, «Правэкс-Банка» (не имеет рейтинга Fitch). «По сообщениям, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявлял о намерении вывести значительную часть остатков на текущих счетах города из банка «Хрещатик». Также существует возможность того, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предпочтет продать пакет акций банка, находящийся в собственности города», - отмечается в сообщении.

Однако Fitch подчеркивает, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще не сделал официальных заявлений о возможной политике города в отношении «Хрещатика». Агентство также отмечает, что решение о продаже пакета акций банка, принадлежащего городу, должно быть принято городским советом, члены которого избираются отдельно от выборов мэра. «Мэр вправе принимать решение об изъятии остатков на счетах города в банке, а также о невозобновлении очень крупных срочных депозитов, размещенных городскими властями в банке. Однако в своей политике управления ликвидностью «Хрещатик» всегда учитывал возможность такого развития ситуации. Так, банк поддерживает существенные ликвидные активы, которые соответствуют остаткам на текущих счетах города, а краткосрочные кредиты с примерно одинаковыми сроками погашения финансируются за счет срочных депозитов», - отмечает Fitch.

Fitch будет внимательно следить за развитием ситуации и влиянием избрания нового мэра Киева на отношения между городской администрацией и банком. Рейтинговое действие в отношении банка, скорее всего, последует в случае, если новый мэр объявит о планах города по продаже принадлежащего ему пакета акций в банке. «К негативным рейтинговым действиям также могут привести другие заявления или действия, которые окажут существенное негативное влияние на мнение Fitch о возможности получения банком поддержки, при необходимости, например, в случае существенного ослабления пока тесных деловых связей между городом и банком», - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года.

Финансовый результат банка «Хрещатик» по итогам первого квартала 2006 года составил 6,222 млн. грн.

Кредитно-инвестиционный портфель банка на 1 апреля т.г. составлял 1,926 млрд. грн., активы - 3,158 млрд. грн., балансовый капитал - 236,112 млн. грн, объем привлеченных средств юридических лиц - 1,943 млрд. грн., физических лиц - 566,786 млн. грн.

Контрольный пакет акций банка (51,16%) принадлежит Киевсовету.