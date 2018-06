Кредиторы насторожены конфликтом между акционерами "Союза-Виктан"

Конфликт между акционерами "Союза-Виктан" может негативно сказаться на отношении к компании ее кредиторов.

Об этом пишет интернет-издание «Экономическая правда», отмечая, что вряд ли банки охотно пойдут на реструктуризацию долгов предприятия, которое может в любой момент стать жертвой принудительного раздела имущества через суд.

"Мы отказали SV в пролонгации. Компания переживает тяжелые времена", - прокомментировал "Экономической правде" ситуацию заместитель председателя правления одного из крупных банков-кредиторов завода, не пожелавший назвать свое имя.

Как раз сейчас «Союз-Виктан» пытается реструктуризировать задолженность перед банками, говорится в публикации.

В исковом заявлении компаний Firebird, являющихся акционерами «Союз-Виктана», значится, что задолженность SV перед банками составляет 200 млн. долл., или более чем в 16 раз выше прибыли до налогообложения. Из них 70 млн. составляли деньги, которые должны были быть уплачены еще в марте этого года. Неизвестно, что из них удалось погасить.

Как стало известно на этой неделе, американские компании Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Global Master Fund II, Ltd., и Firebird Avrora Fund, Ltd. обвиняют американские Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., а также ING Bank Украина и ING Bank N.V. (британское отделение) в мошенничестве. Все компании являются акционерами «Союза-Виктан».

В январе 2009 года был подан иск со стороны Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Global Master Fund II, Ltd., и Firebird Avrora Fund, Ltd. к Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., ING Bank Украина и ING Bank N.V. (британское отделение) о предполагаемом мошенничестве при частной сделке по продаже акций «Союза-Виктан». Иск был подан в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка.

Компании Firebird утверждают, что ответчики осознанно ввели их в заблуждение относительно рыночного положения «Союза-Виктан» с целью продажи как можно большего пакета акций украинской компании.