Легендарный Sting приедет в Киев с новым альбомом

Гитарный рок-тур Sting's 57th&9th World Tour стартовал в Северной Америке, посетил Европу и теперь проходит в Центральной и Южной Америке; далее идет Азия.

После этого Sting вернется в Европу для выступлений летом на фестивалях и продолжит осенний тур новыми анонсированными шоу в Украине, Австрии, Болгарии, России, Литве, Польше, Венгрии и Македонии.

В туре 57th & 9th World Tour Стинга сопровождает группа из 3-х музыкантов, в том числе его давний гитарист Доминик Миллер, Джош Фриз (ударные) и Руфус Миллер (гитара). Специальные гости - певец и композитор Джо Самнер, а также аккордеонист Перси Кардона, который регулярно выступает с The Last Bandoleros.

Продажа билетов начнется в пятницу, 2 июня с 10 утра на сайте организатора.

"57th & 9th" — 12-ый студийный альбом Sting и его первая работа в стиле рок/поп за последние десять лет. Десять песен, входящих в альбом, представляют широкий диапазон музыкальных стилей: от пронзительного гитарного сингла "I Can not Stop Thinking About You" до ритмичного хита "Petrol Head" и гимна "50 000".