В Житомире отметили 110-летие со дня рождения академика Королева

Как передает корреспондент УНИАН, торжественные мероприятия в течение дня проходили в центре города и в житомирском музее космонавтики имени С.П. Королева.

Утром годовщину со дня рождения выдающегося конструктора отметили возложением цветов к памятнику Королеву.

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Участие в памятном мероприятии приняли руководители власти города и области, первый украинский космонавт Леонид Каденюк, руководители областных управлений и структур, представители общественности и средств массовой информации – всего около 100 человек. После возложения цветов почетная рота солдат Житомирского военного института им. С.П. Королева прошлась торжественным маршем с оркестром.

После этого торжественные мероприятия продолжились в музее космонавтики.

Каденюк во время выступления в музее отметил, что Королева следует чествовать на общегосударственном уровне.

«Королев – человек, который создал первый космический корабль, благодаря которому и началась новая эра в истории человечества – покорение космоса, покорение вселенной. И то, что он сделал, и событие – первый полет человека в космос – это событие имело значение не просто планетарное, оно имело вселенское значение. Именно поэтому мы должны его почитать, это мы сейчас и делаем – почитаем этого человека. Такое событие в государственном масштабе должна более ярко отмечаться», – сказал Каденюк.

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Также он отметил работу житомирского музея космонавтики, который имеет ценные и уникальные экспонаты, и подчеркнул необходимость его расширить.

Сделать это пообещал от власти председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма. «Королев прославил не только себя в веках, а нашу Украину, наш родной край. Вместе с городскими властями в планах областной власти есть расширение нашего музея космонавтики», – добавил он.

Сегодня в музее устроили день открытых дверей, в рамках которого все желающие смогли бесплатно посетить это заведение и осмотреть обновленную выставку экспонатов.

Участие в торжествах в музее приняли также члены литовской делегации из литовского города Молитай, где размещен уникальный Этнокосмологический музей, который стал стратегическим партнером житомирского музея космонавтики в европейском культурном пространстве.

В этом литовском городе сейчас открыта выставка, где впервые представлена часть фондовой коллекции житомирского музея космонавтики.

«Литва с вами, и мы будем работать с вами не только в культурной, но и в других сферах, которые нам интересны», – сказал во время выступления в музее вице-мэр города Молитай Мильдуабрас Кильдишус.

Справка УНИАН. Сергей Павлович Королев (1907-1966) – академик, конструктор первых искусственных спутников Земли и космических кораблей, украинский советский ученый в области ракетостроения. Родился в Житомире. Считается основоположником практической космонавтики. В честь академика Королева названо много улиц, проспектов, площадей и других топонимов в Украине.