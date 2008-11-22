Люди Луценко вплотную взялись за кредитные союзы

Министерство внутренних дел возбудило ряд уголовных дел по фактам мошеннической деятельности должностных лиц отдельных кредитных союзов, которые завладели средствами вкладчиков.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в Одесской области пресечена преступная деятельность должностных лиц кредитного союза, на базе которого была создана "финансовая пирамида". Должностные лица этого союза через средства массовой информации провели рекламирование наибольшего процента по депозитным вкладам в регионе – 31% годовых, и привлекли средства на депозитные счета в сумме 23,4 млн. грн., после чего присвоили более 3,4 млн. грн. Эти средства должностные лица союза изымали из кассы финансового учреждения на основании заведомо поддельных договоров кредитования членов союза.

Также в Донецкой области возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий служебных лиц кредитного союза, которые на протяжении 2007-2008 годов, игнорируя решение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг о приостановке действия лицензии данного субъекта ведения хозяйства, незаконно привлекли в качестве вкладов от 61 жителя г. Горловка около 1 млн. грн., чем нанесли им убытки на указанную сумму.