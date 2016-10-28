В Днепре ликвидировали 500-килограммовый боеприпас, который был музейным экспонатом

Об этом 27 октября сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Радио Свобода.

Как рассказали в ведомстве, боеприпас – фугасная авиабомба ФАБ-500 – долгое время хранился в Музее истории комсомола. Во время подготовки экспозиции к передаче в Национальный исторический музей имени Яворницкого специалисты-взрывотехники осмотрели экспонат и обнаружили, что он примерно на треть заполнен неизвестным веществом.

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Чтобы предотвратить взрыв, пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения уничтожили боеприпас на специальном полигоне.

Сколько авиабомба хранилось в музее как экспонат, пока неизвестно.

Днепропетровский музей истории комсомола имени Матросова был открыт в 1973 году. В нем хранилось 17 тысяч экспонатов 1920-80 годов.