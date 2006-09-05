На Закарпатье состоится фестиваль «Гуцульская брынза»

17 сентября в закарпатском городе Рахове состоится традиционный фестиваль «Гуцульская брынза».

Как передает корреспондент УНИАН, участниками мероприятия станут трембитари, овцеводы и закарпатские хозяйки, которые будут угощать гостей национальными кушаньями. На сцене амфитеатра будут выступать самобытные фольклорные коллективы, оркестры народных инструментов, троисти музыки. На гуцульской ярмарке можно будет приобрести брынзу, вурду, овечий сыр и оригинальные сувениры народных умельцев.

Исторически "Бриндзя" - праздник возвращение овцеводов из полонин. С началом весны они уходят с овцами высоко в горы, где остаются вплоть до начала сентября. На полонинах присматривают скот, доят молоко, часть свежим передают с оказией хозяевам, из остального делают сыр, брынзу, будз, вурду. Поработав целое лето в горах, овцеводы возвращаются домой и устраивают громкий праздник - фестиваль “Гуцульська бриндзя”.

Справка. Сыр, брынза, вурда, будз - это главные разновидности гуцульского сыра. Отличаются они по цвету, вкусу, стуктуре и технологии приготовления. Сначала молоко скисает, его проваривают, образуются сгустки сыра, их вынимают руками, слепливая в шары величиной из баранью голову, вывешивают, чтобы процедились и спрессовались. Сыр мелко перетирают с солью и хранят в деревянных кадках уже брынзу, поэтому настоящая гуцульска брынза рассыпчатая и соленая, а не пружинистая и влажная как в магазинах. То, что продается в магазинах, - это, скорее, просто гуцульский сыр, так он и выглядит. Если сыр прокапчивают - это будз. Будз хранят на полках, прикрытый мешковиной, а корка у него как у хлеба - толстая и коричневая. После того, как из кислого молока вынули сыр, остаток - мягкая сырная масса - это вурда, ее тоже формируют в шарики, но они уже не такие упругие как сыр и легко разваливаются, если прикоснуться ложкой. На вкус вурда нежная и просто растворяется, если прижать языком к небу.

Вкус у бриндзи в каждом селе свой, вот и сходятся хозяева на фестивале, угощают, обмениваются советами и рецептами.

"Домівка”