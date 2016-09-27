Во время активных боев ВСУ потеряли почти все минометы, оставшиеся со времен СССР - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов.

По его словам, "остро стоит вопрос по обеспечению войск именно этим видом оружия, поскольку во время активных боевых действий мы потеряли почти весь арсенал минометов, который остался со времен СССР".

Как отметил представитель МОУ, минометы были либо повреждены, либо отработали свой ресурс, поэтому сейчас в Украине налаживается производство отечественных образцов минометов.

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В частности, Киевский завод "Маяк" уже произвел и предоставил армии около 200 украинских минометов "Молот"; в то же время испытания продолжаются.

Также Шевцов добавил, что украинская сторона пыталась отыскать пути для приобретения минометов за рубежом, но окончательного результата во время переговоров достичь не удалось.