В Запорожской области бронемашина Нацгвардии протаранила дом, разрушив стену (фото)

Как сообщили УНИАН в руководстве Главного управления полиции в Запорожской области, инцидент произошел утром 6 августа на территории села Шевченково Бердянского района.

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«БРДМ Национальной гвардии врезалась в стену жилого дома села Шевченково и разрушила ее. Также БРДМ повредила газопровод. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал - хозяев дома на момент инцидента в доме не было», - сообщили в полиции.

Виновники происшествия пообещали устранить все повреждения.

Газоснабжение в районе происшествия не прерывалось.