В Запорожской области бронемашина Нацгвардии протаранила дом, разрушив стену (фото)
23:16, 06 августа 2016Общество
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В Запорожской области бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) Национальной гвардии въехала в жилой дом и разрушила его стену.
Под Бердянском БРДМ протаранила дом / pro.berdyansk.biz
Как сообщили УНИАН в руководстве Главного управления полиции в Запорожской области, инцидент произошел утром 6 августа на территории села Шевченково Бердянского района.
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«БРДМ Национальной гвардии врезалась в стену жилого дома села Шевченково и разрушила ее. Также БРДМ повредила газопровод. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал - хозяев дома на момент инцидента в доме не было», - сообщили в полиции.
Виновники происшествия пообещали устранить все повреждения.
Газоснабжение в районе происшествия не прерывалось.
Бронемашина Нацгвардии вылетела с дороги и врезалась в дом / pro.berdyansk.biz
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