Аграрии требуют немедленной встречи с Гройсманом и грозят масштабной забастовкой

Об этом говорится в открытом письме на имя президента Украины, председателя ВР и премьер-министра, принятом президиумом Аграрной партии Украины.

В письме подчеркивается, что уже несколько месяцев правительство фактически саботирует деятельность совместной рабочей группы из чиновников и представителей профильных аграрных ассоциаций и остается глухим к предложениям аграриев.

“Констатируем, что все осталось на уровне обещаний и деклараций. Ставим Вас в известность, что до 1 июля из-за игнорирования аграриев со стороны правительства не произошло ни одной рабочей встречи. Поэтому мы уже потеряли определенное законом время для внесения изменений в Налоговый кодекс! Дальнейшие встречи, которые состоялись 11 и 14 июля, носили неконструктивный характер. Правительство заняло позицию полного нивелирования предложений сельхозпроизводителей. Все, что предлагали профильные ассоциации, фермерские объединения и экспертное среды относительно внедрения прозрачной и стимулирующей системы налогообложения аграрного сектора, не рассматривался”, - говорится в письме за подписью главы Аграрной партии Украины Виталия Скоцика.

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В случае отсутствия диалога и срочных изменений в налоговый кодекс аграрии прогнозируют резкий рост цен на продукты питания и обвал национальной валюты.

“Аграрии убеждены, что еще есть шанс избежать экономической, социальной и политической катастрофы. В очередной раз обращаемся к Вам с предложением начать реальный, а не декларативный диалог. Необходимо учесть предложения аграриев при разработке проекта бюджета 2017 года и срочно внести поправки в налоговое законодательство. В случае, если наши требования не будут услышаны, аграрии возобновят масштабные акции протеста сразу после завершения жатвы”, - сказано в письме.