На Одесском кинофестивале "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство получил британский режиссер

Как передает корреспондент УНИАН, вручение состоялось вечером 15 июля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета в рамках торжественной церемонии открытия ОМКФ.

Читайте такжеВ Одессе открылся международный кинофестиваль (фото)Статуэтку вручила президент фестиваля Виктория Тигипко. Хэмптон, который также возглавил жюри Международной конкурсной программы, отметил, что обычно награда за заслуги вручается в конце карьеры.

«Но даже после 50 лет, которые прошли с тех пор, как была поставлена моя первая пьеса, я хочу воспринимать эту награду как поощрение творить дальше», - сказал британский кинематографист.

В международное жюри вошли также член Европейской киноакадемии Ребекка О’Брайен, призер ОМКФ-2015 Ева Нейман, американский режиссер Алекс Росс Перри и знаменитый продюсер Уберто Пазолини.

Вместе с составом жюри были объявлены и фильмы конкурсных программ: в международном конкурсе будет представлено 12 картин, в конкурс европейских документальных фильмов вошли 6 работ, а национальная программа побила рекорд фестиваля - более 300 работ подали заявки на участие, из которых в конкурс попали 5 полнометражных и 21 короткометражная картина.

Как сообщал УНИАН, 7-й Одесский международный кинофестиваль будет проходить в Одессе до 23 июля.