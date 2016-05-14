На Одесчине десятки фур перекрыли трассу Киев-Одесса

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, таким образом водители грузовых машин выражают свой протест, не желая проходить весовой контроль.

«Вчера жители села Палиево Беляевского района несколько часов перекрывали дорогу, ведущую через этот населенный пункт, так как через него курсировали грузовики, объезжая весовой контроль», - сказали в главке, добавив, что 13 мая с сельчанами вели переговоры представители местных властей.

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По данным полиции, водители, которые сегодня перекрыли трассу, не желают проезжать весовой комплекс, так как их машины перегружены, и они будут вынуждены платить штрафы.

По данным волонтера Максима Магеры, прибывшего на место происшествия, все полосы трассы по направлению к Одессе заблокированы, объезжать фуры приходится по встречной полосе. На трассе образовалась огромная транспортная пробка.

Как заявляют водители, они не знали о введении несколько дней назад весового контроля для грузовиков, и в связи с этим «взяли лишний вес».

На месте находятся представители Национальной полиции и общественники, пытающиеся урегулировать проблему.

Как сообщал УНИАН, в рамках совместного плана действий Государственной службы Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность»), "Укравтодора" и Национальной полиции с 10 мая текущего года в Одесской, Николаевской и Херсонской областях начали работу дополнительные группы инспекторов "Укртрансбезопасности" для круглосуточного осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств на дорогах общего пользования.

По данным пресс-службы Министерства инфраструктуры, передвижные габаритно-весовые комплексы установлены на путях движения транспорта в направлении морских торговых портов и терминалов всех форм собственности.

Контроль возобновлен с целью защиты дорожного покрытия от перегрузок. По оценкам Мининфраструктуры, более 30% грузовиков передвигаются по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.