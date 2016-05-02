Крымские татары планируют 18 мая масштабный митинг на админгранице с Крымом

Об этом сказал Крым.Реалии глава штаба акции по гражданской блокаде Крыма Ленур Ислямов.

По его словам, памятные митинги пройдут и в других городах Украины, но в Геническом районе Херсонской области неподалеку от контрольного пункта на админгранице с Крымом "Чонгар" планируется самый масштабный.

"Крымские татары из многих областей Украины будут собираться здесь. 18 мая планируем большой митинг крымских татар в блокаде. Очень много людей приедут из Крыма. Все же 18 мая не дают возможность проводить (акции) на полуострове, Меджлис принял решение, что те люди, которые могут себе это позволить, вышли тут и сказали все то, что не могут сказать там, в Крыму", - сказал глава штаба по блокаде Крыма.

Он добавил, что активисты ожидают различного рода провокации и готовы справиться с ними.

"Для нас это не просто день. Для нас это день, когда все мы скорбим по всем умершим крымским татарам, это трагедия, которая сломала судьбы поколений наших людей. Я сам родился в ссылке, хотя должен был родиться у себя на родине", - отметил Ислямов.

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20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося к Крыму с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. В середине января 2016 года акция по блокаде Крыма, по словам организаторов, изменила формат.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".