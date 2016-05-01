В РФ утверждают, что судьба аннексированного Крыма определена "окончательно и бесповоротно"

Комментируя зарегистрированный в Конгрессе США законопроект, который усиливает санкции против России за аннексию Крыма, первый зампредседателя комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что судьба оккупированного полуострова решена "окончательно и бесповоротно".

"Предложение "обменять" снятие санкций на Крым, с которым выступили конгрессмены США, — это своего рода классика, демонстрирующая взгляд американского правящего класса на весь остальной мир", — цитируют Клинцевича "РИА Новости".

"Наш ответ на подобные предложения может быть только один. Россия не намерена вступать ни в какие сделки относительно будущего Крыма. Его судьба определена окончательно и бесповоротно", — считает он.

Как сообщалось, в Палате представителей Конгресса США зарегистрирован новый законопроект, который определяет позицию США по поводу нелегальной оккупации Крыма Россией, усиливает санкции против нее и предлагает инновационные методы для оказания помощи Украине.