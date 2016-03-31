Гройсман просит предоставить Парасюку охрану

11:01, 31 марта 2016
Общество
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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман обратился в правоохранительные органы с просьбой предоставить охрану внефракционному народному депутату Владимиру Парасюку.

hromadske.tv

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании парламента Гройсман отметил, что необходимо разобраться в ситуации с Парасюком и услышать от правоохранительных структур, "что именно произошло".

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"С другой стороны нам нужно, чтобы правоохранительная система сегодня обеспечила охрану народного депутата. Поэтому я обращаюсь к правоохранительным органам с тем, чтобы этот вопрос был решен", - подчеркнул председатель ВР.

Он напомнил, что таким же образом был решен и вопрос относительно охраны народного депутата Виктории Войцицкой. "Следствие продолжается, охрана обеспечена", - добавил он.

Гройсман подчеркнул, что "совершенно ненормально, что люди с боевым оружием - гранатами - ходят по улицам... На это должна очень адекватно реагировать правоохранительная система".

Он также сообщил, что вчера получил информацию от СБУ о преступлениях, совершенных против народных депутатов, и "сейчас мы ее проанализируем и предоставим эту информацию непосредственно фракциям и народным депутатам".

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Киеве неизвестные бросили гранату в автомобиль депутата Парасюка. Никто не пострадал, лишь повреждены три автомобиля.

Полиция открыла уголовное производство по статье 112 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

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