В полиции рассказали подробности покушения на Парасюка

По словам нардепа, он якобы видел, как неизвестный бросил предмет, похожий на гранату, сообщает департамент коммуникаций Национальной полиции Украины.

"Уже известно, что вследствие этого происшествия, которое произошло на бульваре Леси Украинки, было повреждено три автомобиля. Никто из людей не пострадал", - отметили в полиции.

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По словам первого заместителя Председателя Национальной полиции Украины Вадима Трояна, он уже пообщался с народным депутатом.

"Лично разговаривал с Владимиром. С ним все хорошо. Нашими подразделениями предприняты все меры по розыску преступника", – отметил Вадим Троян.

В Нацполиции отметили, что информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье 112 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители тщательно обследуют место происшествия и прилегающую к нему территорию, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

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Как сообщал УНИАН, вчера вечером в машину народного депутата Владимира Парасюка бросили гранату.