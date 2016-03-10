Аксенов объяснил сбой мобильной связи в оккупированном Крыму

Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 8 марта происходило блокирование мобильной связи в оккупированном Крыму. Как пояснил Аксенов, это связано с тем, что подрядчики компании «К-Телеком» «выполняли перенастройку оборудования, вследствие чего произошел сбой в работе основного коммутатора связи и выпадение ряда базовых станций».

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По словам Аксенова, коммутатор был произведен в одной из стран, которые поддерживают санкции в отношении Российской Федерации, а также лиц и компаний, расположенных в оккупированном Крыму.

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«Компанией ООО «К-Телеком» будет приобретен новый коммутатор связи китайской компании взамен оборудования, чей производитель поддерживает санкционный режим, что усложняет починку вышедшей из строя техники и делает невозможным гарантийный ремонт. Данный шаг позволит впредь исключить возникновение подобных ситуаций и улучшит работу оператора», - отметил он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.