В Хмельницком неизвестные разгромили венки возле мемориала памяти Небесной Сотни и погибших воинов АТО (фото)

Об этом сообщает Сектор коммуникации ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области.

"Сегодня, 24 февраля, около 07.10 часов на линию "102" поступило сообщение от уборщицы коммунального предприятия о том, что возле мемориала памяти Героев Небесной Сотни и погибших воинов АТО неизвестные разгромили венки и букеты с цветами", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, цветы и корзины, которые в субботу принесли хмельничане в знак почтения памяти Героев Небесной Сотни и погибших воинов АТО, были изуродованы и разбросаны по прилегающим газонам.

По данным полиции, сейчас сведения о событии внесены в журнал единого учета. Правоохранители работают над видео с камер наблюдения, которые выходят на мемориал. Также сотрудники полиции просят граждан, которые, возможно, были свидетелями события, предоставить информацию Хмельницкому отделу полиции.

Кроме того, стоит отметить, что никакого материального ущерба памятнику не нанесено.