В Одессе на открытии памятного знака Небесной Сотни произошла стычка (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, на проспекте Шевченко, перед админзданием Одесского областного совета, где установлен знак, собрались сотни людей. В их числе – представители Одесской областной организации ВО «Батькивщина», ставшая официальным инициатором установки знака, «Правого сектора», ВО «Свобода», БПП, патриотических общественных организаций, в числе которых – «Самооборона Одессы Майдана», Автомайдан, гражданского корпуса полка «Азов» и пр., обычные горожане. В церемонии также приняли участие председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, представители руководства областной администрации, мэрии, депутатских корпусов местных советов, духовенства.

Люди пришли с партийными флагами, флагами Украины, цветами, которые потом возложили к памятному знаку.

Во время церемонии между участниками мероприятия произошел конфликт, едва не переросший в серьезную драку. Члены украинских националистических организаций выразили недовольство тем, что Урбанский произнес торжественную речь на русском языке. Напряжение достигло апогея, когда также на русском языке начал говорить глава Одесской городской организации ВО «Батькивщина» Григорий Гриншпун.

Несколько националистов быстро направились к микрофону, возле которого стоял Гриншпун, чтобы помешать его выступлению. Другие активисты принялись оттаскивать их в сторону, началась толкотня.

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Другие участники акции на русском и украинском языках призывали конфликтующих «прекратить позорить память Героев Небесной Сотни», так как «не за языковый вопрос они погибли», а «достоинство человека не зависит от того, на каком языке он говорит».

Конфликт удалось пресечь, благодаря вмешательству, в том числе, священнику Украинской православной церкви Киевского патриархата отцу Марку и представителю

«Самообороны Одессы Майдана» Виталию Кожухарю. Когда собравшиеся успокоились, торжественная церемония продолжилась.

«Мы склоняем головы перед мужеством и стойкостью патриотов Революции Достоинства и в знак почтения открываем памятный знак на месте будущего памятника Героям Небесной Сотни. Нас всех объединяет одна цель – сделать Украину процветающей, свободной и по настоящему европейской страной», — отметил глава областной «Батькивщины» Олег Радковский.

Памятный знак установлен напротив центрального входа в областной совет. Он представляет собой каменную плиту кубической формы с металлической табличкой. На последней надпись: «На этом месте будет установлен памятник Героям Небесной Сотни, Одесса», также значится дата закладки знака.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Одесский областной совет во время согласовал размещение памятника Героям Небесной Сотни перед зданием ОГА, где также находится областной совет, - на проспекте Шевченко.