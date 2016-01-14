В "ДНР" и "ЛНР" не должны питать иллюзий относительно специального статуса Донбасса - председатель ОБСЕ

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Вене на пресс-конференции после специального заседания Постоянного Совета ОБСЕ - первого под эгидой немецкого председательства в ОБСЕ в 2016 году.

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"На последней встрече на уровне министров иностранных дел мы - немцы и французы – четко заявили, что продолжаем рассчитывать на то, что Россия использует свое влияние на сепаратистов, чтобы гарантировать отвод вооружение, что миссия ОБСЕ получит возможность выполнять свои задачи и будет иметь условия, чтобы проверить, что вооружение на самом деле было отведено, что у сепаратистов нет ожиданий, которые не могут быть выполнены, относительно специального статуса Донбасса. Для этого нам нужно, чтобы Украина выполняла свои обязательства и продолжила создание законных оснований для проведения законных местных выборов (в Луганской и Донецкой областях)", - сказал он.

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Штайнмайер подчеркнул, что ждет от сторон конфликта "готовности и желания видеть Минские договоренности фундаментом для мер, которые необходимо выполнить".