В ЕС заявляют, что проведение выборов самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР" подорвет мирный процесс
Представитель Внешней службы ЕС заверил, что Евросоюз подобные выборы не признает.
Руководитель подразделения по вопросам Восточного партнерства Внешней службы ЕС Дирк Шубель (Dirk Schuebel) заявляет, что ЕС не признает местных выборов, назначенных самопровозглашенными «ЛНР» и «ДНР», а сами выборы назвал такими, которые подорвут мирный процесс.
Об этом он заявил в среду в Брюсселе во время заседания Комитета Ассоциации Украина-ЕС, который состоялся в Европейском парламенте, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
Читайте такжеПорошенко прокомментировал намерения боевиков провести фейковые выборы на Донбассе
«Проведение местных выборов на территории, которая удерживается сепаратистами на востоке Украины, не в соответствии с украинским законодательством и не в соответствии со стандартами ОБСЕ и без наблюдения за ними Офиса демократических институтов за демократию (ОДИД) ОБСЕ будет противоречить Минским договоренностям и серьезно подорвет мирный процесс», - констатировал Шубель.
Он заверил, что ЕС такие выборы не признает.
«Мы пристально следим за развитием событий в этом отношении», - отметил Шубель.