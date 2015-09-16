В ЕС заявляют, что проведение выборов самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР" подорвет мирный процесс

Руководитель подразделения по вопросам Восточного партнерства Внешней службы ЕС Дирк Шубель (Dirk Schuebel) заявляет, что ЕС не признает местных выборов, назначенных самопровозглашенными «ЛНР» и «ДНР», а сами выборы назвал такими, которые подорвут мирный процесс.

Об этом он заявил в среду в Брюсселе во время заседания Комитета Ассоциации Украина-ЕС, который состоялся в Европейском парламенте, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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«Проведение местных выборов на территории, которая удерживается сепаратистами на востоке Украины, не в соответствии с украинским законодательством и не в соответствии со стандартами ОБСЕ и без наблюдения за ними Офиса демократических институтов за демократию (ОДИД) ОБСЕ будет противоречить Минским договоренностям и серьезно подорвет мирный процесс», - констатировал Шубель.

Он заверил, что ЕС такие выборы не признает.

«Мы пристально следим за развитием событий в этом отношении», - отметил Шубель.