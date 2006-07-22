По Европейской хартии, только центральная власть может менять статус языка

Согласно Европейской хартии региональных или миноритарных языков, только центральные органы власти могут менять статус языка, заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (22 – 28 июля) высокопоставленный сотрудник Секретариата Совета Европы по вопросам имплементации Европейской хартии региональных или миноритарных языков Хасан БЕРМЕК.

«Согласно положениям Хартии, предоставлять какой бы то ни было статус языку могут только органы центральной власти. Именно центральные власти страны определяют, какой язык и в каком регионе нуждается в предоставлении ему определенного статуса. Нас интересует принципиальный вопрос создания механизмов имплементации Хартии на государственном уровне. Действия же региональных властей не регулируются Хартией», - подчеркнул Х.БЕРМЕК.

Он отметил, что в тексте Хартии не проводится разграничение между региональным или миноритарным языками. По его словам, только центральные органы власти любого государства, ратифицировавшего Хартию, уполномочены решать, какой язык на какой территории является региональным или миноритарным. При этом каждое государство трактует этот термин как миноритарный язык либо как язык меньшинства, либо как региональный язык.

Эксперт подчеркнул, что Хартия не предусматривает отдельных механизмов защиты того или иного языка. Он сообщил, что определение термина «региональные или миноритарные языки» дается в пункте а) статьи 1 Хартии: традиционно используются в границах определенной территории государства ее гражданами, которые образуют группу, по своей численности меньшую, чем остальное население этого государства; отличаются от официального языка (языков) этого государства; к ним не относятся диалекты официального языка (языков) государства или языки мигрантов».

На вопрос, предусматривает ли Хартия защитные механизмы для государственного языка, Х.БЕРМЕК ответил, что во время разработки Хартии ситуация в Западной Европе не предполагала такого развития событий, которые наблюдаются сейчас в Восточной Европе и, в частности, в Украине. «В большинстве статей Хартии мы говорим о языках, традиционных для этой территории, но которые используются в меньшей степени, чем государственный язык или языки», - добавил он. По его словам, например в Швейцарии Хартия защищает итальянский и ретороманский языки: хотя они являются одними из четырех государственных языков этого государства, они также нуждаются в определенной защите.

«Для того, чтобы комментировать ситуацию в Украине, нужно дождаться заключения комитета экспертов. Но в любом случае ни одно из положений Хартии не может трактоваться так, чтобы это умаляло значение государственного языка. В Хартии неоднократно подчеркивается: каждый гражданин, вне зависимости от того, на каком языке он говорит, должен изучать и использовать государственный язык своего государства», - подчеркнул Х.БЕРМЕК.

Как известно, местные советы Донецкой, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Луганской областей, а также Харькова, Севастополя, Днепропетровска, Донецка и Луганска, апеллируя к Конституции Украины и Европейской хартии региональных или миноритарных языков, приняли решение о придании на своих территориях русскому языку статуса регионального.