Министр экономики призывает прекратить инфляционную суету

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН призывает прекратить в стране “инфляционную суету” и заверяет, что в арсенале правительства есть все необходимое для стабилизации цен.

Об этом идет речь в комментарии министра, переданном агентству УНИАН.

Б.ДАНИЛИШИН подчеркивает, что инфляция в марте в размере 3,8% сформировалась, главным образом, под влиянием ускоренного роста цен на продукты питания, удельный вес которых в потребительской корзине составляет 52%.

Среди основных причин роста цен на продовольственные товары министр назвал, в первую очередь, рост цен на сельскохозяйственную продукцию вследствие сокращения ее внутреннего производства.

Так, в 2007 году валовой сбор зерновых культур уменьшился на 15,5%, подсолнечника – на 21,6%, сахарной свеклы – на 23,9%, картофеля и овощей – на 2% и 15%, соответственно.

Предложение молока сократилось на 8%, а рост цен реализации сельскохозяйственной продукции в 2007 году составлял 38%.

“Весомой причиной является и рост исходных ценовых трендов на агропродукцию на мировых рынках. В частности, цена пшеницы в январе-феврале 2008 года возросла на 19,8%, за 2007 год – в 1,9 раза”, - отметил министр.

Как отмечается в комментарии Б.ДАНИЛИШИНА, ведущим фактором инфляционных процессов в Украине является инфляция расходов, на формирование которой влияет ряд факторов. Среди них: повышение цен на природный газ и нефть; повышение заработной платы работников с превышением темпов роста производительности труда (рост реальной зарплаты в январе 2008 года составил 14,1%, в целом в 2007 году – 12,5%, в то время, как производительность труда возросла на 6,9%); повышение стоимости транспортировки и мультипликативный рост всех материальных расходов.

Также в январе-феврале состоялся существенный рост потребления населением, на что повлиял как ускоренный рост доходов, так и “подогрев” потребительского спроса со стороны банковской системы через кредитование. Объемы кредитования физических лиц в январе – марте текущего года возросли на 14,4% (или 22,4 млрд. грн.), в то же время реальный рост ВВП составлял лишь 5,8% (в январе-феврале).

“Таким образом, рост доходов и потребления населения носят постоянный характер, в то время как для предложения отечественной сельскохозяйственной продукции характерны существенные колебания, что на определенных промежутках времени приводит к возникновению значительных дисбалансов между объемами спроса и предложения и нарушению общеэкономического равновесия”, - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Также, по словам министра, в результате динамического сокращения разрыва в уровне ВВП на одного человека населения в Украине и странах Евросоюза происходит соответствующее приближение уровней внутренних цен к мировым.

Вместе с тем, по данным статистического бюро Eurostat, инфляция в 15 странах, которые входят в состав еврозоны, в 2007 году составила 3,1% по сравнению с 2,2% в 2006 году, а в марте 2008 года – 3,5% (в годовом исчислении), что является наивысшим показателем за всю историю существования единой европейской валюты.

Б.ДАНИЛИШИН подчеркнул, что Европейская комиссия в январе 2008 года пересмотрела свои прогнозы относительно инфляции в зоне евро (с 2,1% до 2,6%) в связи с резким ростом цен на продовольственные товары и топливо.

“На фоне непосредственного роста стоимости импортированных товаров девальвация гривни относительно евро дополнительно приводит к подорожанию импортируемых из стран Европы товаров”, - заметил Б.ДАНИЛИШИН.

Также существенным фактором ускорения динамики цен, по мнению министра, являются высокие инфляционные ожидания в обществе. “К сожалению, инфляционные настроения подогреваются политическими оппонентами через СМИ”, - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

По его словам, правительство в краткосрочном периоде будет сосредоточивать внимание на недопущении необоснованного роста цен (тарифов) на отдельные товары и услуги, в том числе социально значимые, а также проявлений недобросовестной конкуренции и злоупотребления монопольным положением.

Действия правительства, отметил Б.ДАНИЛИШИН, в долгосрочном периоде будут направлены на уменьшение энергозатрат отечественной экономики и ее зависимости от конъюнктуры мирового энергорынка, на развитие финансовых инструментов и фондового рынка, необходимых для эффективного перераспределения временно свободных активов для активизации инвестиционной деятельности и модернизации экономики.

Также, по словам министра, предусматривается избежание избыточного расширения денежного предложения, поддержание стабильности национальной валюты и недопущение дополнительного давления на спрос со стороны бюджетных расходов.