На Харьковщине неизвестные отбили "голову" и "плечи" памятнику Ленину

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, монумент вождю мирового пролетариата, который расположен на площади 40-летия Октября в городе Валки, повредили вчера, 20 июня, около 22:30.

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По информации милиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством райотдела. Факт происшествия внесен в Журнал единого реестра правонарушений.

Сейчас местные правоохранители устанавливают круг свидетелей и участников происшествия, отметили в главке.

Как сообщал УНИАН, этой ночью в Николаеве группа молодых людей демонтировала памятник Владимиру Ленину, который стоял на Каботажном спуске.