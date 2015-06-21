В Николаеве свалили очередной памятник Ленину (фото)

Об этом в Facebook написал пользователь Злой люстратор.

Сообщается, что неизвестные залезли на высокий постамент, закрепили трос вокруг памятника, после чего "вождя" потянули. При падении от памятника отвалилась голова.

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При этом отмечается, что милиция подъехала к монументу Ленина, когда его сносили, "через 2 минуты 15 секунд, после того как прошел сигнал по рации".

О задержанных активистах после демонтажа не сообщается.