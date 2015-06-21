В Николаеве свалили очередной памятник Ленину (фото)
16:56, 21 июня 2015Общество
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В Николаеве группа молодых людей демонтировала памятник Владимиру Ленину, который стоял на Каботажном спуске.
При падении от памятника отвалилась голова / facebook.com
Об этом в Facebook написал пользователь Злой люстратор.
Сообщается, что неизвестные залезли на высокий постамент, закрепили трос вокруг памятника, после чего "вождя" потянули. При падении от памятника отвалилась голова.
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При этом отмечается, что милиция подъехала к монументу Ленина, когда его сносили, "через 2 минуты 15 секунд, после того как прошел сигнал по рации".
Милиция отреагировала очень быстро / facebook.com
О задержанных активистах после демонтажа не сообщается.
facebook.com
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