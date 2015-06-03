В Славянске демонтировали памятник Ленину (фото, видео)
07:47, 03 июня 2015Общество
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Сегодня рано утром в Славянске Донецкой области "Правый сектор" демонтировал памятник Ленину.
В Славянске демонтировали памятник Ленину / @LUGANSK_TODAY
Об этом в своем "Tвиттере" написал министр внутренних дел Арсен Аваков. Он отметил, что демонтаж прошел без эксцесов.
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«В Славянске рано утром «Правый сектор» демонтировал памятник Ленину. Очень культурно. Даешь культуру в массы!», - написал Аваков.
Как сообщал УНИАН, 17 апреля в соседнем Краматорске был демонтирован памятник Ленину, установленный в центре города. А ночью 22 апреля - памятник Ленину в районе «Старый город».
В Славянске рано утром Правый сектор демонтировал памятник ленину. Очень культурно. Даешь культуру в массы! ;)
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 3, 2015
Демонтаж провел "Правый сектор" / @LUGANSK_TODAY
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