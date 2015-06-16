По факту взрыва в Сумах открыли дело, причиной возгорания могло стать короткое замыкание - МВД

По факту взрыва в офисе "Свободы" в Сумах милиция начала уголовное производство по статье ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Сумской области.

Милиционеры опросили свидетелей взрыва, охранников учреждений, расположенных на прилегающей территории, просмотрели видео с камер наблюдения.

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По словам начальника УМВД области полковника милиции Анатолия Ричкаля, все опрошенные граждане утверждают, что не видели посторонних лиц в это время поблизости офиса. Это фактически исключает версию того, что внутрь могли забросить взрывоопасный предмет, то есть возгорание произошло внутри помещения.

"По предварительным выводам экспертов, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрощитовой. К тому же, там находилось более 10 литров краски, после воспламенения которой и мог произойти взрыв. Однако окончательные выводы можно будет делать только по результатам назначенных нами экспертиз", – подчеркнул Ричкаль.